È la Gemma Villacidro ad aggiudicarsi il titolo Senior di basket MSP. Un titolo arrivato al termine delle finali di domenica scorsa, disputate nella palestra di via Stazione a Villacidro. Nell’arco della giornata si sono giocate le semifinali e le finali del campionato. Nel corso della prima semifinale, primo incontro di giornata, la Gemma Villacidro ha superato il Condor Monserrato per 52-37.

Nella seconda semifinale, invece, l’Astro Cagliari ha avuto la meglio sulla Phoenix Sport Club di Capoterra, con il punteggio di 41-38. Il pomeriggio si è poi aperto con la finale per il terzo posto, con la Phoenix che l’ha spuntata sul Condor per 27-24. La finalissima per il primo posto ha visto la vittoria dei padroni di casa sull'Astro (62-49). Da segnalare, nelle fila villacidresi, i 24 punti firmati da Matteo Murgia, i 15 del capitano Luca Frau e gli 11 di Filippo Loru.

La Gemma Villacidro, allenata da Paolo Zoccheddu, ha conquistato il titolo dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto, totalizzando 20 punti, frutto di 10 successi su 12 gare disputate. L’Astro, invece, aveva concluso in seconda posizione con 6 vittorie e 5 sconfitte. Questi i giocatori scesi in campo per la Gemma: Leonardo Bolacchi (classe 2010), Samuele Lorenzoni (2008), Manolo Pinna (2004), Marco Cadeddu (2010), Luca Frau (2004), Luca Floris (2009), Diego Marongiu (2009), Isacco Salis (2007), Filippo Loru (2004) e Matteo Murgia (2006). Al termine delle finali si sono svolte le premiazioni: il quarto posto del Condor è stato premiato da Fabio Mocci; la Phoenix, terza classificata, ha ricevuto la coppa da Gessica Loi; il secondo posto dell’Astro è stato premiato dal presidente della Gemma, Paolo Urigu; a consegnare il trofeo ai vincitori, alla squadra di casa, è stato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai.

