Venerdì il primo successo in questa Eccellenza, oggi un nuovo colpo di mercato. La Villacidrese arricchisce il suo organico per cercare la salvezza con Louise Parfait, centrocampista classe '90 originario del Camerun che ha avuto una lunga esperienza in Serie B: oltre cento presenze, fra il 2009 e il 2014, con le maglie di Piacenza, Crotone, Ascoli, Cesena, Lecce e Pisa. Parfait aveva iniziato la carriera al Genoa, senza però esordire in prima squadra. Nel 2014 si è trasferito in Svizzera al Chiasso, per poi giocare in Tunisia, Macedonia e addirittura Indonesia prima di tornare in Italia nel 2021 nei dilettanti con Rotonda, Colleferro la scorsa stagione e Pro Novara negli ultimi mesi. «È un giocatore importante, che darà tantissima qualità ed esperienza», afferma il presidente Matteo Marrocu. «Si è messo a completa disposizione del gruppo: siamo contenti. Ringrazio l'agente Marco Temo, che ci ha aiutati a prendere sia lui sia Tutu: diversi procuratori amici si sono mossi perché hanno a cuore la nostra società».

Gli altri colpi. La Villacidrese vuol fare di tutto per mantenere l'Eccellenza e, dopo gli ultimi risultati, la fiducia sta crescendo. L'1-0 di venerdì a San Gavino Monreale, gran gol di Luca Suella, ha tolto lo zero dalla casella vittorie accorciando sulla zona salvezza, ancora distante diversi punti ma non più così lontana. Quello di tre giorni fa è il quarto risultato utile nelle ultime cinque giornate, segno di una squadra che si sta ritrovando dopo un inizio difficile non solo in campo (dovendo sempre giocare fuori da Villacidro per la ristrutturazione del proprio impianto). Venerdì nella Villacidrese hanno esordito altri due nuovi acquisti, il difensore argentino Sebastián Lamacchia (l'anno scorso ha vinto i playoff di Eccellenza col Budoni) e l'esterno francese classe 2003 Faris Mikidadi (ex Barisardo).

A loro si aggiunge il centravanti Brice Tutu, classe '95 alto quasi due metri che aveva debuttato otto giorni fa nello 0-0 col Sant'Elena. «In questo mercato di riparazione il segnale è quello di tanto orgoglio villacidrese», prosegue Marrocu. «Ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito di dover fare uno sforzo per salvare il nome e l'onore di questa società, dopo tutti i sacrifici fatti per farla rinascere».

© Riproduzione riservata