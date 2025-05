Ultimo weekend di regular season nel girone Sud di Divisione Regionale 2 di basket. Ora, prima dei playoff, spazio ai recuperi. Post season che prenderà il via nella seconda metà del mese di maggio. Al Nord, invece, CMB Porto Torres e Innovyou Sennori sono le prime semifinaliste playoff.

Sud. Nessun problema per la capolista Assemini che espugna il parquet del Condor Monserrato per 49-75. Ospiti che prendono il largo in avvio (8-22 al 10’ e 20-41 al 20’), per poi gestire nella seconda metà di gara. È nelle fila asseminesi il top scorer di giornata, Solinas con 14 punti. Alle spalle vince, con il minimo scarto, il Cus Cagliari sul campo del Carloforte (48-50). Universitari che all’intervallo si portano sul +9 (18-27 al 20’). I carlofortini, però, nella ripresa riescono a tornare sotto sul 35-36 del 30’, prima di cedere di sole due lunghezze. Tra i padroni di casa da segnalare i 16 punti di Gentile. Vittorie anche per Jolly Dolianova e Sinnai. I primi superano il Poetto Gruppo Ena per 65-54 (nel Jolly Murru firma 21 punti), mentre i sinnaesi si impongono contro Serramanna (che ha Pintus top scorer della sfida con 27 punti) per 76-73, dopo lo svantaggio dell’intervallo (38-45 al 20’). Colpo esterno dell’Azzurra Oristano, nel derby contro Marrubiu (49-74 il finale). Dopo il 29-34 dell’intervallo, gli oristanesi mostrano maggiore freschezza e allungano il divario nella seconda parte. Si impone nettamente, invece, il Genneruxi contro La Casa del Sorriso, per 69-48. Nelle fila cagliaritana spiccano i 20 punti firmati da Susini. Infine, la settima vittoria stagionale del San Salvatore Selargius che, grazie anche ai 25 punti di Satta, batte il Beta per 76-49.

Nord. CMB Porto Torres e Innovyou Sennori staccano il pass per le semifinali playoff vincendo gara 2 dei quarti. I turritani si impongono contro la S. Elene con un netto 75-42. Il break della compagine di casa arriva nei primi 20’, con il +31 dell’intervallo (51-20). Nella ripresa i padroni di casa gestiscono la situazione fino alla sirena finale. La compagine ospite si deve accontentare del miglior realizzatore di giornata, Cossu con 19 punti. La Innovyou, invece, vince 89-67 contro l’Olimpia Olbia e ribalta il pronostico della vigilia (olbiesi terzi in regular season, sennoresi sesti). La prima parte di gara è di marca ospite (13-20 al 10’ e 39-43 al 20’) prima della reazione dei padroni di casa che arriva nel corso del terzo quarto (61-54 al 30’). Negli ultimi 10’ Sennori prosegue la sua progressione vincente, fino al +22 della sirena finale. Miglior realizzatore è Miseni, della Innovyou, con 25 punti. New Basket Ploaghe e Pallacanestro Nuoro vincono, invece, gara 1. I primi superano con ampio margine, grazie anche ai 23 punti finali di Mattu, la Virtus Olbia (81-43). Partita già chiusa virtualmente all’intervallo (41-13 al 20’). Nuoro, invece, supera sul filo di lana, a domicilio, la Masters Sassari per 68-69. Nel prossimo fine settimana in programma la rivincita.

