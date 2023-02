Ancora una volta l'Eccellenza anticipa quasi tutta al sabato, in questo caso per il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo: dopodomani sette partite su nove della trentesima giornata. Torna a pieno regime la Promozione, dopo aver lasciato spazio l'ultimo weekend ai recuperi, con un altrettanto corposo numero di anticipi: ben tredici.

Eccellenza. Il duello a distanza fra Budoni e Latte Dolce ora è ancor più decisivo per la promozione, vista l'eliminazione dei galluresi ieri in Coppa Italia ai rigori col Formia. I sassaresi, sempre con Celin e Kaio Piassi squalificati eredità dello scontro diretto, possono passare una notte in testa ma sabato alle 15 hanno l'insidiosa trasferta a Gavoi col Taloro, che in casa ha perso solo una volta in tredici gare. Il Budoni, +2 sul Latte Dolce, sarà invece di scena domenica (15.30) ad Arbus, contro la terzultima in classifica reduce da turno di riposo. Anticipano dopodomani alle 15 anche gli scontri salvezza Iglesias-Nuorese e Lanusei-Li Punti, poi Ferrini-Monastir, San Teodoro-Bosa e Tharros-Ossese con Villacidrese-Ghilarza che inizia alle 15.30. Domenica alle 15 Sant'Elena-Calangianus si gioca a Mulinu Becciu, riposa il Carbonia che tornerà in campo mercoledì a Budoni.

Promozione. Diciannovesima giornata. Nel Girone A il +12 del Villasimius sul Castiadas secondo è un'ipoteca sull'Eccellenza, sabato alle 15 per la capolista big match in casa dell'Atletico Cagliari. I biancoverdi di Cristian Dessì (squalificato) ospitano invece alla stessa ora la Verde Isola, in contemporanea anche Andromeda-Gonnosfanadiga, CUS Cagliari-Selargius e Guspini-Asseminese. Domenica alle 15 solo La Palma-Villamassargia e Orrolese-Cortoghiana. Nel B testa-coda fra Tonara e Barisardo, ultima contro prima, anche qui sabato alle 15 come Atletico Bono-Bittese, Idolo-Abbasanta e Paulese-Terralba Francesco Bellu. Domenica alle 15 Fonni-Siniscola e Posada-Arborea, alle 15.30 Tortolì-Santa Giusta. Nel C anticipano sabato alle 15 Lanteri Sassari-Thiesi, Luogosanto-Oschirese e Macomerese-Ozierese (al "Sertinu"), alle 15.30 Usinese-Sennori. Il Tempio primo in classifica gioca al "Manconi" col Porto Torres domenica alle 15, stessa ora di Buddusò-Coghinas e Stintino-Bonorva.

