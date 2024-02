Squalifica pesantissima per Jonathan Bitep, attaccante del Barisardo: sei giornate. Nell'ultima partita di Eccellenza, quella pareggiata 1-1 domenica contro la capolista Ilvamaddalena, il giocatore ha lasciato i suoi in nove (dopo la precedente espulsione di Fredrich) per uno sputo verso il capitano della squadra avversaria, Diego Di Pietro. In aggiunta, dopo il cartellino rosso, ha assunto un atteggiamento minaccioso verso l'arbitro con diverse frasi irriguardose, tanto che tre compagni hanno dovuto portarlo fuori dal campo. La partita è rimasta ferma per tre minuti, prima di poter riprendere con la doppia superiorità numerica per gli ospiti (già sul punteggio di 1-1).

Il Barisardo riceve anche 200 euro di multa, perché tre tifosi a fine partita hanno cercato di scavalcare una recinzione per raggiungere la terna arbitrale. Stessa ammenda al Li Punti, per insulti da parte di una trentina di spettatori al termine del primo tempo del match contro il Tempio, e alla Villacidrese per intemperanze dei propri sostenitori verso un assistente.

Le altre sanzioni. Tre giornate a Leonel Serna del Li Punti e Ousman Gomez del Tempio, espulsi per una serie di reciproche scorrettezze. Sassaresi stangati, visto che prende quattro turni Giacomo Cocco (non in distinta domenica, lo ha riconosciuto l'arbitro mentre insultava e minacciava un assistente) e uno il tecnico Cosimo Salis. Salteranno la prossima giornata anche Fabio Fredrich (Barisardo), Andrea Corda (Ghilarza), Ayrton Hundt (Iglesias), Luigi Pinna (Sant'Elena), Joseph Tetteh (Tharros) e un altro giocatore del Tempio, Salvatore Gallo.

