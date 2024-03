Comincia oggi la quintultima giornata di Eccellenza, che si chiuderà addirittura mercoledì 3 aprile. Questo weekend il massimo campionato regionale doveva osservare un turno di riposo, per la contemporaneità con il Torneo delle Regioni cominciato stamattina in Liguria, ma diverse squadre si sono accordate per anticipare le partite evitando un infrasettimanale in più.

Oggi il primo match è Taloro Gavoi-Villasimius, con gli ospiti che cercano punti playoff nella bagarre che vede cinque squadre in corsa per i quattro posti negli spareggi. Domani alle 15 Li Punti-Calangianus e Sant'Elena-San Teodoro, che si gioca a Monastir perché - per le note vicende legate alla mancanza di un campo a Quartu - i biancoverdi non hanno a disposizione l'impianto "casalingo" di Mulinu Becciu dove sarà impegnato il Pirri in Promozione. Mezz'ora dopo Carbonia-Ghilarza.

Sabato 30 la partita promozione: alle 15.30, a Bonorva, l'Ilvamaddalena capolista a +13 sul Tempio può chiudere con largo anticipo il discorso battendo il Bosa, quartultimo e reduce mercoledì da un pari per 2-2 al 90' proprio contro i Galletti. Se l'Ilva dovesse vincere sarebbe aritmetica la conquista dell'Eccellenza con cinque giornate d'anticipo, bissando il successo del 2022. Nel sabato di Pasqua si gioca anche Tharros-Ossese, alle 16. Mercoledì 3 aprile restano soltanto lo scontro diretto play-off Tempio-Ferrini e Iglesias-Villacidrese, anche se per quest'ultima partita non è escluso un anticipo al 30 marzo.

© Riproduzione riservata