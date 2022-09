Venticinque gol nella prima giornata, ventisei nella seconda giocata fra sabato (San Teodoro-Tharros 1-0) e ieri. L'Eccellenza sarda è ripartita nel segno delle marcature, con quattro a punteggio pieno: Budoni, Ferrini, Lanusei e Villacidrese. Tolti i biancorossoverdi, che hanno avuto finora soli marcatori diversi, per le altre di testa attaccanti di spicco e sorprese.

I bomber. Nei galluresi di Raffaele Cerbone, che di punte se ne intende visto il suo passato da calciatore, gran debutto da titolare di Giuseppe Meloni: per il classe '85, tornato in Sardegna dopo un anno e mezzo in Campania, subito doppietta nel roboante 5-2 al Monastir (brutta sconfitta all'esordio in campionato per i biancoblù di Madau). E come lui è a due gol il compagno di reparto Mauricio Villa, capocannoniere della scorsa stagione che aveva segnato pure nello 0-1 di otto giorni fa a Ghilarza. La Ferrini si gode Lorenzo Camba e Gianluca Podda, già protagonisti l'anno scorso e unici marcatori dei cagliaritani: due gol il primo e tre il secondo, hanno colpito di nuovo in coppia nello 0-2 a Carbonia ripetendosi dopo il 3-0 all'Arbus. Alla Villacidrese la rivelazione è l'argentino Ryduan Palermo, figlio del grande Martín che ha avuto un impatto notevole col calcio sardo: tre reti in due giornate e capocannoniere assieme a Podda, fissando lo 0-2 nel derby ad Arbus. Ha iniziato con due pareggi il Sant'Elena, che però ha un reparto offensivo di tutto rispetto e già quattro gol dal nuovo arrivo Mauro Ragatzu, due in campionato e altrettanti in coppa. Il 39enne ex Nuorese ieri ha avviato la rimonta da 2-0 a 2-2 a Sassari col Latte Dolce, poi chiusa da Carlos Mboup.

Subito in campo. Mercoledì pomeriggio la terza giornata: Ferrini-Iglesias, Lanusei-San Teodoro, Li Punti-Budoni e Villacidrese-Carbonia (coi biancoblù sorprendentemente ancora a quota zero) gli impegni infrasettimanali per le quattro di testa. Di grande interesse anche Latte Dolce-Bosa, Monastir-Taloro e Tharros-Sant'Elena, in Calangianus-Nuorese c'è da capire chi andrà in panchina nei verdazzurri (ieri c'era Franco Dessolis, dopo le dimissioni a sorpresa di Michele Tamponi) mentre Ghilarza-Arbus è sfida fra chi non ha cominciato al meglio. Riposa l'Ossese, salita a 4 punti dopo lo 0-2 di Nuoro.

