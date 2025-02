Nel recupero di oggi del campionato regionale di Eccellenza, valido per la 20esima giornata, l'Iglesias ha battuto (1-0) il Calangianus, scavalcandolo in classifica in quinta posizione. È stata una gara incerta, equilibrata sino alla fine: la rete che ha deciso la gara è stata segnata da Mastropietro al 36’ del primo tempo.

Ora i minerari sognano i playoff. Ad oggi la partecipazione però non sarebbe garantita in quanto dalla quinta alla seconda posizione, occupata dal Monastir, c'è un divario di dodici lunghezze.

Domenica prossima si gioca la 22esima giornata. Il Calangianus gioca sul campo della capolista Budoni mentre l'Iglesias ospita la Ferrini Cagliari. L'unico anticipo, in programma sabato, è Villasimius-Ossese.

