Si recupera mercoledì alle 16 la gara Barisardo-Monastir, sospesa alcune domeniche fa a causa di un malore accorso al direttore di gara.

La gara era stata sospesa alla fine del primo tempo sullo 0-0.

Mercoledì si giocherà solo il secondo tempo, partendo ovviamente dallo 0-0.

Una gara importante per il Monastir che vincendo scavalcherà il Tempio al secondo posto dietro il Budoni. Per il Barisardo sono in palio punti importanti in chiave salvezza.

