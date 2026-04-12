Terzultima giornata del campionato di Eccellenza ricca di gol e indicazioni importanti sia per la lotta al vertice che per la zona salvezza. In testa continua il duello serrato tra Ossese e Ilvamaddalena, mentre rallenta la Nuorese.

L’Ossese manda un segnale fortissimo travolgendo il Lanusei con un netto 5-0. Una gara senza storia, indirizzata già nel primo tempo con le reti di Maitini al 12’, Tapparello al 19’ e Nurra al 40’. Nella ripresa arrivano anche i gol di Mura e Mainardi a completare una prestazione dominante che consente ai bianconeri di restare al comando con 56 punti.

Risponde presente anche l’Ilvamaddalena, che supera con autorità il Buddusò. Il 3-0 matura già nei primi 45 minuti, chiusi con le firme di Vitelli (8’), Casazza (28’) e Piassi (45’), oltre a una traversa colpita da Vrdoljak. Nella ripresa arriva anche il quarto gol con Alvarez, a suggellare una prova convincente. L’Ilva resta così a una sola lunghezza dalla vetta, mantenendo apertissima la corsa al titolo.

Frena invece la Nuorese, che non va oltre l’1-1 sul campo del Tortolì. I padroni di casa passano con Delpìccolo, ma i verdazzurri rispondono con Falchi. Un pareggio che rallenta la rincorsa al vertice: la Nuorese sale a 50 punti, ma vede aumentare il distacco dalle prime due.

Alle spalle del podio, importante successo del Tempio, che espugna il campo dell’Atletico Uri per 2-1 grazie alle reti di Masia e Lemiechevsky, ribaltando l’iniziale vantaggio di Mudrinski. Vince anche l’Iglesias, che supera di misura il Santa Teresa con un gol di Salvi Costa e si mantiene in piena corsa per un piazzamento di prestigio.

Larghissima vittoria del Taloro Gavoi, che travolge il Sant’Elena con un tennistico 6-0: protagonista Zappino con una tripletta, affiancato dalla doppietta di Littarru e dal gol di Fadda.

Più equilibrio nelle altre sfide: finisce senza reti tra Calangianus e Villasimius, mentre Ferrini e Carbonia si dividono la posta con un 1-1 firmato da Porcheddu e Vinci.

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