Nuovo allungo dell’Ilvamaddalena in vetta al campionato di Eccellenza. Dopo quattordici gare, la squadra di Carlo Cotroneo ha un vantaggio di sette punti sull’immediata inseguitrice, classifica alla mano la Ferrini Cagliari. I maddalenini venerdì scorso hanno espugnato l’Is Casas di Villasimius al termine di una partita combattuta ed equilibrata.

«Abbiamo ben figurato», dice il tecnico dei sarrabesi, Nicola Manunza. «Un primo tempo equilibrato. Nella ripresa dopo il gol del vantaggio della capolista abbiamo immediatamente reagito trovando il pari. Poi nel finale, quando l’incontro sembrava destinato a chiudersi in parità, abbiamo preso due reti. Ci resta la prestazione che ci fa ben sperare per il proseguo. L’Ilva? Di sicuro è la candidata alla vittoria finale. Ha una rosa importante».

I numeri dei primi della classe sono impressionanti. Dieci vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Un attacco micidiale (il quarto) e la miglior difesa con appena sette reti subite.

Il Tempio ha perso il derby al “Signora Chiara” di Calangianus scivolando in quarta posizione. Galletti che sono stati scavalcati da Ferrini e Ghilarza, vittoriose con Bosa e Taloro Gavoi. Nell’ultimo posto playoff, appaiate San Teodoro e Ossese, sicuramente le compagini più in salute del momento.

I teodorini, che col Carbonia hanno centrato la terza vittoria di fila, sono trascinati dal capocannoniere Alessio Mulas che continua a segnare a raffica. L’Ossese ha travolto il Sant’Elena: si ritroveranno nella finale di Coppa Italia. Bene il Barisardo che non è più una sorpresa. In coda da segnalare il primo successo stagionale per la Villacidrese che sogna la rimonta.

