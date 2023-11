La decima giornata di Eccellenza ha visto frenare la capolista Ilvamaddalena, che non è riuscita a sfondare nell’anticipo col Tempio: il big match di sabato fra le due squadre che si presentavano nelle prime due posizioni è finito 0-0. Ad approfittarne, però, è stato solo il Ghilarza: l'1-0 ai danni del Sant’Elena ieri vale il secondo posto per gli uomini di Angelo Giacomo Demartis. A sprecare una buona occasione è la Ferrini, che in formazione rimaneggiata non riesce a diventare la prima inseguitrice dell'Ilva ma perde 1-2 contro il Li Punti, che si rilancia grazie a un’ottima prestazione dopo un punto in quattro giornate. Per i cagliaritani è la prima sconfitta in campionato. Perde in casa anche il Villasimius, 0-1 col Bosa: ora sono Ferrini, Li Punti, Taloro (vittorioso 1-0 sul Carbonia) e Villasimius quarte a 17 punti.

Le altre. In coda muove la classifica la Villacidrese (secondo punto in questa Eccellenza, 0-0 col Barisardo) e trova una gran vittoria l’Iglesias a Calangianus (0-1). Continuano i problemi disciplinari per la Tharros: perde 1-0 a San Teodoro, giocando un tempo in dieci per il doppio giallo a Carboni. Quest'ultimo sarà squalificato nel prossimo turno, in casa con la Villacidrese, assieme a Boi, Cabasino e Lonis che scontano il secondo e ultimo turno dopo la contestata partita col Calangianus, dove Simone Calaresu ha preso dieci giornate (la società ha chiesto l’autorizzazione per andare alla giustizia ordinaria, negando con forza che sia stato lui a lanciare la bottiglietta d'acqua verso l'assistente come da referto). A riposare è stata l'Ossese, mentre nel prossimo turno si fermerà il Villasimius.

In campo. Mercoledì spazio alle semifinali d'andata di Coppa Italia Eccellenza: alle 15 Ossese-Ilvamaddalena e Sant'Elena-Bosa. Ritorno a campi invertiti il 29 novembre.

