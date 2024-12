Il Li Punti, iscritto al campionato di Eccellenza, ha acquistato il centrocampista argentino classe 1995 Fernando Nicolas Echazù.

Rilevante esperienza e formazione dalle giovanili nel Boca Juniors, Echazù, ha iniziato la sua carriera nel club Gimnasia y Tiro di Salta (Federal A Argentina futbol profesional) per poi passare al Club Deportivo Cucuta di Colombia (serie A futbol profesional).

Vanta anche esperienze in Brasile nel Paduano Esporte Clube de Río de Janeiro, in Bolivia al Universitario de Tarija a al Club Industrial serie B, in Messico al Soles de México serie B per poi arrivare in Italia al Club Elettra Marconia in Eccelenza, allaComacchiese in Eccellenza e al Bianco in Calabria.

