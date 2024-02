Una corsa playoff che in Eccellenza vede cinque squadre in lotta per quattro posti, dando l'Ilva ormai destinata alla Serie D. Fra queste c'è la Ferrini, che dopo un periodo non certo felice si sta riprendendo: è quarta a -1 dalle due seconde, Ossese e Tempio. Dieci giorni fa a Bari Sardo ha rimontato da 2-0 a 2-2, pur giocando un tempo e mezzo in dieci contro undici, sabato ha battuto 3-0 la Tharros. Oggi nel turno infrasettimanale cerca ulteriori conferme dalla trasferta al "Monteponi" con l'Iglesias, che all'andata fermò i cagliaritani sull'1-1. Lì si procurò un infortunio l'attaccante e vice capitano Gianluca Podda, che per tre mesi ha dovuto convivere con problemi fisici risolti coi tre gol nelle ultime due giornate. «Sono stati due gol liberatori», il commento della punta sulla doppietta di sabato alla Tharros. «Mi ero sbloccato già a Bari Sardo, ma dopo i mesi passati fuori per infortunio ci volevano per ricaricare le pile, sia mie sia della squadra. Adesso sto bene e bisogna lottare: siamo lì e lottiamo, ci giocheremo tutte le nostre carte».

Il percorso. In questa stagione la Ferrini ha cambiato più giocatori rispetto al solito, ma ha anche dovuto far fronte a una serie lunghissima di indisponibili. Non solo infortuni, ma anche squalifiche lunghe come quella di Federico Boi, espulso a Bari Sardo e squalificato anche oggi (seconda di tre giornate). In questo periodo, l'allenatore Sebastiano Pinna ha inserito tanti giovani fra cui il classe 2005 Alessandro Serrau, che con la Tharros ha sbloccato il tris col suo primo gol in Eccellenza. «La vittoria di sabato ci voleva, i tre punti ci servivano come il pane per rimanere attaccati nella lotta playoff», afferma Podda. «In queste giornate cerchiamo ancora di recuperare gli altri che sono fuori, per poi dare filo da torcere alle nostre concorrenti». Oggi per la Ferrini c'è l'Iglesias, che dopo una lunga serie positiva ha conquistato un punto nelle ultime due ma resta comunque in una posizione tranquilla: ottavo posto, a +7 sulla zona playout. Si gioca alle 15, arbitra Rosanna Barabino di Sassari.

