L'Ilva fa ormai corsa a sé in Eccellenza. Salgono a nove i punti di vantaggio della capolista, dopo la settima giornata del girone di ritorno: i maddalenini sbancano Iglesias per 0-1, gol di Madero in avvio contro una squadra rimaneggiata per le tante assenze, e allungano sul Tempio che pareggia 2-2 in casa col Villasimius in una sfida playoff. Al terzo posto si inserisce l'Ossese, che in mezzo alle due gare di Coppa Italia batte 1-0 il Calangianus ed entra nel podio. I bianconeri di Mario Fadda, dopo lo 0-0 a Ossi di mercoledì scorso, dopodomani alle 14.30 saranno sul campo del Terracina per cercare la qualificazione al prossimo turno della fase nazionale che dà un posto in Serie D.

Il ritorno. La Ferrini torna a giocare dopo il turno di riposo, arrivato in un momento difficile per le tante assenze, e trova un ottimo punto per staccare il Ghilarza a sua volta fermo. I cagliaritani a metà primo tempo vanno sotto a Bari Sardo nel punteggio e negli uomini, perché il gol di Oli Oro nasce da un contrasto a centrocampo dove Scioni rimane a terra e i padroni di casa ripartono. Dopo la rete si accendono gli animi e paga per tutti Boi, espulso dall'arbitro fra le proteste. Oli Oro fa poi doppietta, ma la Ferrini riesce a rimontare sul 2-2 con due dei giocatori rientrati dopo un lungo stop: accorcia Podda, che poi sbaglia anche un rigore, e all'87' capitan Bonu sugli sviluppi di una punizione trova il pari.

In coda sempre più complicata la situazione di Bosa, Sant'Elena e Villacidrese tutte e tre sconfitte e nell'ordine terzultima (3-0 dal Li Punti), penultima e ultima (1-5 col San Teodoro). I quartesi perdono 1-2 col Carbonia, che torna a vincere in Eccellenza dopo quattro mesi ed è quartultimo.

