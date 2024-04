Penultima giornata con tante ufficialità in Eccellenza. A 90' dalla fine sono sicure ai playoff, oltre all'Ossese seconda, anche Villasimius e Ferrini che chiudono il discorso. Il 3-2 dei sarrabesi alla Tharros e il 3-0 dei cagliaritani al Ghilarza danno il verdetto con una settimana d'anticipo, che per la squadra di Nicola Manunza (terza) arriva nella stagione del ritorno in Eccellenza e per quella di Sebastiano Pinna (quarta) la conferma ai vertici del massimo campionato regionale. Proprio il Ghilarza a oggi sarebbe la squadra esclusa dagli spareggi regionali, in quanto sesta: all'ultima giornata deve vincere col Villasimius e sperare che il Tempio, quinto a -2 dopo lo 0-0 a Bari Sardo, perda in casa con la Villacidrese fanalino di coda.

Zona bassa. Arriva la terza e ultima retrocessa diretta, dopo Villacidrese e Sant'Elena. È il Bosa travolto 4-0 dall'Ossese, mentre il Carbonia passa 4-5 sulla Villacidrese ed è sicuro dei playout. I biancoblù a lungo sembravano spacciati, invece con un'ottima parte finale di campionato si sono rilanciati e hanno evitato che ci fosse l'eccesso di distacco fra quartultima e quintultima, col limite che a un certo punto della stagione era stato superato. Calangianus e Tharros, coi giallorossi avanti di due punti sui biancorossi quintultimi, cercheranno nell'ultimo turno - rispettivamente in trasferta col Bosa e in casa con l'Iglesias - di evitare gli spareggi e salvarsi direttamente come hanno fatto Li Punti, San Teodoro e Taloro Gavoi. E per questi ultimi ieri è arrivato un grande traguardo: nella prossima stagione giocheranno in Eccellenza per il venticinquesimo anno consecutivo.

