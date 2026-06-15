Inizia a prendere forma il Villasimius in vista della prossima stagione. Il primo passo è stato il rafforzamento della società con l’ingresso di Federico Atzeni, imprenditore di Carbonia, e di nuovi sponsor.

Affiancheranno i dirigenti storici Cristian Meloni, Spartaco Partis e Matteo Lonis, che in questi anni hanno mantenuto il Villasimius ai vertici del calcio regionale raggiungendo traguardi importanti, come i playoff nel 2024 e la finale di Coppa Italia nel 2025. Risultati che hanno permesso di scrivere un’altra pagina significativa della storia della società, dopo l’epoca del presidente Luca Dessì, che portò a Villasimius giocatori del calibro di Taricco e Murru.

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma il nuovo allenatore dovrebbe essere Federico Cocco, reduce da un’ottima stagione alla guida del Selargius. L’obiettivo della società è quello di costruire una squadra ambiziosa, puntando soprattutto su giocatori sardi.

A occuparsi del mercato sarà il direttore sportivo Fabrizio Manca, fresco di abilitazione. Potrebbero restare in rosa Scioni, Loi, Canna, Saba, Marras e Zedda.

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