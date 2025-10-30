Eccellenza, il Tempio trionfa sul Santa Teresa in Coppa ItaliaLa squadra di Ciarolu esce a testa alta, domenica c'è l'Ossese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sulla strada della semifinale di Coppa Italia il Santa Teresa inciampa nel Tempio, che espugna lo stadio Buoncammino 1-0 con gol di Caverzan nella gara di ritorno dei quarti di finale dopo l’1-1 maturato all’andata al Nino Manconi.
Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i galletti passano in vantaggio al 7’ della ripresa e, difendendo il risultato, strappano il pass per il turno successivo al pari di Atletico Uri, Villasimius e Iglesias, ma la squadra di Celestino Ciarolu può comunque festeggiare un buon percorso nella competizione, che il derby di Gallura ha solo impreziosito.
Salutata la coppa, il Santa Teresa – tornato in Eccellenza dopo 27 anni di assenza – può adesso concentrarsi sul campionato, che riprenderà domenica con la trasferta sul campo dell’Ossese, reduce dal primo successo col nuovo allenatore (l’ex Ilvamaddalena Carlo Cotroneo) in panchina.