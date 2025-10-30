Sulla strada della semifinale di Coppa Italia il Santa Teresa inciampa nel Tempio, che espugna lo stadio Buoncammino 1-0 con gol di Caverzan nella gara di ritorno dei quarti di finale dopo l’1-1 maturato all’andata al Nino Manconi.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i galletti passano in vantaggio al 7’ della ripresa e, difendendo il risultato, strappano il pass per il turno successivo al pari di Atletico Uri, Villasimius e Iglesias, ma la squadra di Celestino Ciarolu può comunque festeggiare un buon percorso nella competizione, che il derby di Gallura ha solo impreziosito.

Salutata la coppa, il Santa Teresa – tornato in Eccellenza dopo 27 anni di assenza – può adesso concentrarsi sul campionato, che riprenderà domenica con la trasferta sul campo dell’Ossese, reduce dal primo successo col nuovo allenatore (l’ex Ilvamaddalena Carlo Cotroneo) in panchina.

