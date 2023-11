Il Sant'Elena anticipa il mercato di dicembre e si muove sfruttando la norma che, da questa stagione, permette di poter risolvere il contratto con una società ed essere immediatamente a disposizione della nuova.

Dal Monastir arriva il difensore centrale Michele Angiargia, che potrà esordire già domani nella trasferta col San Teodoro. Il classe 2003 torna così in Eccellenza dopo le presenze fra il 2020 e il 2022, sempre coi biancoblù.

Nella passata stagione aveva giocato al Guspini nel Girone A di Promozione, stesso campionato iniziato in questa nel breve ritorno a Monastir. Il Sant'Elena è quartultimo con 12 punti, è reduce da due sconfitte consecutive per 1-0 (Ghilarza e Calangianus) e l'ultima vittoria è datata 1 novembre (1-4 a Gavoi col Taloro). Dovesse vincere domani supererebbe in classifica proprio il San Teodoro, che si trova a +2.

