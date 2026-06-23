Come l’anno scorso, il primo colpo di mercato del Santa Teresa è Guillermo Pedelacq. Il club gallurese ha annunciato questa mattina la conferma del portiere argentino, classe 1996, per la stagione 2026/27, una stagione che i biancocelesti affronteranno con l’obiettivo di provare a conquistare i playoff di Eccellenza, categoria salvata il 10 maggio ai playout.

Confermato in panchina con largo anticipo Fabio Levacovich, il club del presidente Corrado Fois ha deciso di blindare un altro grande protagonista dell’ultimo campionato, secondo il progetto di costruire la squadra che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione a cominciare dai “rinnovi”. All’ufficializzazione di Pedelacq seguiranno nei prossimi giorni gli annunci delle conferme di una quindicina di giocatori con cui Tommasino Muntoni ha già trovato l’accordo.

Ma non solo: non è un mistero che il direttore sportivo del Santa Teresa sia riuscito a dirottare in Gallura Paolo Arca, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell’Ossese, e Marco Aiana, lo scorso anno al Tortolì. Due nuovi acquisti di peso che sottolineano le nuove ambizioni dei biancocelesti.

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