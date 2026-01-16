Prima della sosta per la finale di Coppa Italia, in programma il 25 gennaio, il campionato propone al Santa Teresa la super sfida col Tempio. Domani al Buoncammino, per la 3ª giornata di ritorno di Eccellenza, arriva la terza della classe, contro la quale per precedenti quest’anno i biancocelesti sono in svantaggio.

Dalla Coppa, di cui i galletti sono finalisti insieme all’Iglesias, il Santa Teresa è stato eliminato in virtù dello 0-1 maturato proprio al Buoncammino dopo l’1-1 della gara di andata, e con lo stesso risultato ha perso il primo confronto in campionato.

«Sarà una partita difficile», avverte alla vigilia del quarto derby della stagione con la squadra di Giuseppe Cantara Fabio Levacovich, subentrato in panchina a fine novembre e assente, dunque, nei precedenti. «Per noi è stata anche una settimana complicata per un virus che ha colpito diversi giocatori, ma i miei ragazzi - aggiunge il tecnico sassarese – sono predisposti a dare sempre il massimo».

Se il Tempio ha interrotto all’ultimo turno contro la Nuorese il digiuno di vittorie che durava da quattro giornate, il Santa Teresa è reduce da tre successi e un pareggio. Il rocambolesco 3-3 nello scontro salvezza col Tortolì, dov’era avanti 3-0 al quarto d’ora della ripresa, grida, tuttavia, vendetta. «Per 60’ abbiamo giocato molto bene, tanto che di gol potevamo farne almeno cinque”, spiega Levacovich. «Poi, è successo che abbiamo avuto una lettura sbagliata degli ultimi 25’: forse abbiamo pensato che la partita fosse finita, e non era così, soprattutto contro una squadra come il Tortolì. Faremo tesoro dei nostri errori – conclude l’allenatore del Santa Teresa – per migliorarci».

Squadre in campo allo stadio Buoncammino di Santa Teresa Gallura alle 14.30: arbitra Gabriele Mulas della sezione di Oristano, assistenti Alessandro Cola di Ozieri e Luigi Antonio Urtis di Sassari.

