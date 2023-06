Il Li Punti inizia a prepararsi per la nuova stagione del campionato di Eccellenza, dopo la salvezza ottenuta al termine di uno straordinario girone di ritorno in cui ha quasi tenuto il passo delle prime della classe.

L'obiettivo è disputare un campionato senza patemi d'animo, raggiungendo la salvezza prima possibile.

La prima certezza è l'allenatore. La società ha ancora deciso di puntare sull'esperto Cosimo Salis, capitano di tante avventure nella nave sassarese. Gli argentini Val e Serna, dovrebbero rimanere, così come elementi di sicura affidabilità come i giovani Troisi e Castigliego, che hanno ben figurato. Dal Bonorva arriva il difensore Giacomo Cocco, dal Lanusei l'attaccante argentino Matias Rako. Lasciano la squadra il trequartista Emanuele Fini e il laterale Stefano Ruiu. Destinazione Stintino, campionato Promozione, agli ordini di Giampiero Loriga come tecnico. La netta impressione è che sul fronte campagna acquisti a casa Li Punti siamo solo agli inizi. Il presidente Salvatore Virdis non si sbilancia.

«Ci sono altre trattative in corso e diversi calciatori i ci hanno chiesto di essere ingaggiati - spiega -. Noi siamo una bella realtà calcistica sassarese, soprattutto affidabile. Non tratteniamo nessuno, ma la maggior parte dei calciatori ci ha chiesto di rimanere. Questa per noi è già una bella soddisfazione. Ad ogni modo nei prossimi giorni vedremo di formalizzare diversi altri contatti in corso». «Costruiremo una squadra - conclude - all'altezza delle aspettative dei tifosi, che quest'anno ci hanno dato una notevole spinta ed entusiasmo».

