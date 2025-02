In Eccellenza si è disputata oggi la ventitreesima giornata. Ancora una volta segna allo scadere la capolista Budoni, ma stavolta è soltanto un pareggio: 1-1 a Iglesias. La squadra di Raffaele Cerbone, sotto all’80’ per un autogol del portiere Forzati che non controlla un retropassaggio, pareggia al 95’ con un colpo di testa di Tapparello su cross da sinistra.

Si avvicinano alla vetta Tempio e Monastir (ha una partita da recuperare, col Barisardo si giocherà la ripresa il 5 marzo). I galletti di Mauro Giorico espugnano (1-2) in rimonda il campo dell’Alghero. Gialorossi avanti con Scognamillo. Malesa firma il pari. Il gol che vale i tre punti è di Zirolia.

Dilagante vittoria casalinga per il Monastir che travolge (8-0) il Carbonia. Al 20' il vantaggio su autogol di Broglia, poi in due minuti fra il 30' e il 32' Nurchi e Santoro mettono la gara in discesa. Nella ripresa segnano Zurbriggen (55'), ancora Nurchi (57'), Nagüel (66'), Sarritzu (68') e a dieci minuti dalla fine il capitano Masia, al primo gol stagionale dopo un lungo infortunio.

L’Ossese non sa più vincere: bianconeri fermati (1-1) in casa dalla Nuorese. Barbaricini in vantaggio al 3’ con Manca. All’84’ il pari di Nurra.

Al “Signora Chiara” Calangianus bloccato (0-0) dal Barisardo. A Sassari, il Taloro Gavoi piega (0-2) un Li Punti in profonda crisi. Le reti di Littarru e Delussu.

Torna alla vittoria (1-4) il Villasimius: gli uomini di Nicola Manunza hanno la meglio sulla Ferrini Cagliari. Podda porta avanti i blucerchiati. Il Villasimius pareggia con l’ex Argiolas, sorpassa con Melis e chiude ancora con Argiolas prima del poker nel finale di Oli Oro.

Tre punti d’oro per il San Teodoro contro la cenerentola Ghilarza. Finisce 2-0. A segno la coppia d’attacco Ruzzittu-Mulas.

