Per sei delle diciassette squadre di Eccellenza la stagione non è finita ieri con l'ultima giornata: ci sono ancora i playoff e i playout. Con gli spareggi per salire in Serie D che, per la squadra che accederà alla fase nazionale, potranno allungare gli impegni sino addirittura a giugno.

Playoff. Ieri si attendeva l'ultimo nome e come da pronostico è stato il Tempio, che battendo 3-2 la Villacidrese ha respinto l'assalto del Ghilarza (3-3 col Villasimius). I Galletti, che saranno guidati anche nei playoff da Paolo Orecchioni promosso dalla Juniores dopo le dimissioni di Giuseppe Cantara, hanno chiuso al quarto posto superando la Ferrini sconfitta 1-0 (complice un rigore molto discutibile) dall'Ilvamaddalena che l'Eccellenza l'ha vinta da un mese. Le semifinali quindi Ossese-Ferrini e Villasimius-Tempio, in caso di parità supplementari e senza un vincitore passa la squadra in casa per il miglior piazzamento. Data prevista domenica prossima (salvo modifiche, si attende l'ufficialità). Poi finale il 12 maggio in campo neutro, sempre in gara secca, per definire la qualificata alla fase nazionale dove servirà superare due turni per la promozione in Serie D (per il primo, andata il 26 maggio in trasferta e ritorno il 2 giugno in casa, l'avversario sarà il Terni FC dall'Umbria).

Playout. Già retrocesse Bosa, Sant'Elena e Villacidrese, si attende il nome della quarta che lascerà l'Eccellenza e - di conseguenza - di chi invece manterrà la categoria. La doppia sfida andata e ritorno, vedrà impegnate Carbonia e Tharros coi biancorossi che hanno il miglior piazzamento. Che, in caso di parità al termine del doppio confronto, darà la salvezza senza né supplementari né rigori. Anche qui come date 5 e 12 maggio.

