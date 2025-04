Il Budoni promosso in Serie D. Monastir, Tempio e Ossese ai playoff, Ghilarza e Li Punti retrocesse in Promozione. Sono i verdetti dell’Eccellenza, conclusa ieri con l’ultima giornata.

Il Monastir, grazie al suo secondo posto in classifica, accede direttamente alla finale playoff del 4 maggio (gara secca e campo neutro), dove la vincente si qualifica per la fase nazionale. Il primo turno si giocherà il 19 aprile con Ossese-Tempio, con ritorno a Tempio domenica 27.

Vanno ai playout per la salvezza Alghero e Ferrini: venerdì 25 aprile si giocherà Alghero-Ferrini, mentre giovedì 1 maggio Ferrini-Alghero. La perdente retrocede in Promozione, la vincente del doppio confronto si salva e rimane in Eccellenza.

