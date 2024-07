Colpo del Monastir che tessera il difensore Fabio Porru, la scorsa stagione all'Iglesias.

L’ex tecnico del Cagliari Maran lo portò in panchina nella gara contro l'Inter, poi fu convocato anche da Walter Zenga contro il Sassuolo. Niente esordio, ma la soddisfazione di sfiorare il massimo palcoscenico calcistico nazionale.

La carriera di Porru è stata intensa fin da piccolissimo: era stato l’esperto responsabile della scuola calcio del Cagliari Franco Sarritzu a visionarlo, quando era un ragazzino di appena 7 anni e belle speranze e a vestirlo di rossoblù.

Dopo l'esperienza col Cagliari Porru si trasferisce in Lombardia e veste la maglia del Lecco, la carriera tra i professionisti prosegue sempre in C nella Viterbese nelle cui file gioca Riccardo Daga, anche lui passato al Monastir. «Un fratello per me, fin dai tempi della primavera al Cagliari», lo ha definito lui stesso.

Nel 2021 Porru ritorna in Sardegna per vestire per due anni la maglia del Carbonia in serie D (con Suazo in panchina) prima di trasferirsi nella vicina Iglesias in Eccellenza.

Ora la nuova avventura col Monastir.

