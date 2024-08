Il Taloro prepara la prossima stagione in Eccellenza: sarà il suo 25esimo campionato consecutivo, un record mai raggiunto da nessun'altra squadra sarda. La società presenta anche squadra e staff: il nuovo mister sarà Antonio Marinu, con Massi Pinna come vice e Bastiano Sanna che ritornerà a Taloro come preparatore dei portieri. A completare lo staff il fisioterapista di fiducia Alessandro Ledda.

Il gruppo squadra sarà guidato dal capitano Roberto Mele, con le riconferme del portiere Massimo Fadda, di Sau, Castro, Lapia, Soro, Fadda e Porcu sulla linea difensiva, Delussu e Secchi a centrocampo, Falchi, Pusceddu e Mereu nel reparto avanzato.

A completamento della rosa i nuovi innesti: Salvatore Budroni di Thiesi classe 2000, Antonino Piriottu, ex Ilva, di Bono classe 2001, Jose Vasquez portiere classe 2003, e i ritorni di Giovanni Luppu classe 2006 di Oliena, Leonardo Vacca classe 1996 di Ovodda, Salvatore Mura classe 1994 di Nuoro e Giusseppe Pittalis classe 2006 di Thiesi, oltre ad altri elementi provenienti dal settore giovanile come Paolo Sanna, Alessio Mele, Andrea Saba, Antonio Cidu e tanti altri.

A brevissimo saranno rese note le date delle amichevoli precampionato e le comunicazioni sull’avvio delle attività del settore giovanile.

© Riproduzione riservata