Sabato due anticipi in Eccellenza e sette in Promozione nel weekend di calcio sardo, che torna ad avere il maggior numero di partite la domenica anche per il massimo campionato regionale. Dopodomani spiccano Castiadas-Guspini e Tempio-Coghinas.





Eccellenza

Sabato alle 15 in casa le ultime due: la Nuorese, ora in coda al gruppo, riceve il Taloro Gavoi che nella scorsa giornata ha battuto per 6-1 il Bosa, il Li Punti penultimo ospita il San Teodoro terzo. Domenica il Latte Dolce può sfruttare il turno di riposo del Budoni e presentarsi in testa allo scontro diretto in Gallura del prossimo turno, ma a Sassari (in via Leoncavallo) arriva la Ferrini reduce da tre vittorie consecutive e sette risultati utili di fila. L'altra sfida di cartello dell'ottava di ritorno è Monastir-Sant'Elena, scontro salvezza con gli ospiti che oggi hanno ufficializzato Marco Piras nuovo allenatore. L'Ossese in casa contro l'Iglesias senza Angelo Demartis, alla prima di tre partite di squalifica per una testata a un avversario. Le altre sono Bosa-Arbus (a Bonorva), Calangianus-Carbonia, Ghilarza-Tharros e Villacidrese-Lanusei.



Promozione

Nel Girone A sabato alle 15 terza contro seconda: Castiadas-Guspini. Entrambe hanno perso terreno rispetto alla capolista Villasimius, scivolando rispettivamente a -12 e -11. La vittoria di una delle due vale la seconda piazza, ma occhio all'Atletico Cagliari che ha agganciato al terzo posto i sarrabesi di Cristian Dessì e (sempre sabato alle 15) anticipa al "Brugnera" contro il Selargius. Domenica le altre, col Villasimius in trasferta con l'Andromeda, slitta alle 16 Gonnosfanadiga-Villamassargia. Nel Girone B anticipa l'Arborea, in casa della Paulese, per provare a rilanciarsi e andare a -2 dal Barisardo capolista (che domenica ha l'Abbasanta), sempre sabato alle 15 c'è Atletico Bono-Santa Giusta. Nel C anticipa il Tempio capolista, sul sintetico del "Bernardo Demuro", contro il Coghinas alle 15, mezz'ora dopo Porto Torres-Sennori e Usinese-Thiesi.





Recuperi e coppa

Mercoledì i recuperi di Eccellenza Villacidrese-Sant'Elena (ore 15) e Calangianus-Taloro Gavoi (17). Conosce l'avversario nella fase nazionale di Coppa Italia il Budoni: è l'Insieme Formia, che ieri ha superato la Luiss 3-1 nella finale del Lazio. I biancazzurri l'anno scorso sono retrocessi perdendo il playout con l'Atletico Uri, si gioca il 15 e 22 febbraio.

