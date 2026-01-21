È ufficiale: Joaquin Castañares è un nuovo giocatore del Tempio in Eccellenza. L’attaccante argentino si unisce agli azzurri per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. Nato il 17 dicembre 1997 a San Francisco (Córdoba, Argentina), Castañares è un attaccante centrale di 182 cm, che porta con sé un percorso calcistico internazional. Cresciuto calcisticamente nel Proyecto Crecer, importante progetto formativo argentino, prima di iniziare un percorso all’estero. Nel 2019 si trasferisce in Portogallo alla UA Povoense, per poi proseguire la propria carriera in Irlanda con il Cookstown Royal.

Successivamente, Castañares approda in Germania, dove veste le maglie di SV Altengottern e SV BW Neustadt, disputando campionati regionali tedeschi. Nel 2023 arriva in Italia precisamente in Sardegna e gioca nelle fila dell’Iglesias, prima di trasferirsi nella stagione 2024/2025 in Polonia al BKS Bolesławiec, club militante nelle divisione regionali del calcio polacco. Ora tappa a Tempio.

