Il Città di Sestu inizia il mercato di riparazione con i primi due colpi. Dopo un inizio complicato di stagione, il tecnico Chicco Cocco potrà contare sull'esperienza dei brasiliani Cleber Ricardo Luz e Matheus Clayton Pedailera. Entrambi classe 1984, avevano iniziato la stagione rispettivamente con Roma e Atletico Cassano. Sabato si torna al calcio a 5 giocato, con la trasferta di Aosta per la nona giornata di Serie A2.

Gara casalinga per il 360 GG, terzo in classifica e che va a caccia di un altro successo nel match contro l'Atletico Nervesa. Sul campo dell'Hellas Verona, la Leonardo cerca invece di ritrovare il sorriso dopo le tre sconfitte consecutive. Nel match interno contro l'Arzignano, la Monastir Kosmoto deve provare a muovere la classifica che vede la squadra di Wilson ultima con 0 punti.

Serie B. Sabato di derby per la Jasnagora e il Sardinia Futsal, che si affrontano alle 16 a Sestu. Scontro diretto per la Mediterranea, che riceve al PalaMonteAcuto l'MGM 2000. Trasferta sul campo della Videoton Crema per il C'è Chi Ciak di Serramanna. Nel girone E, il Domus Chia ospita la Generali Futsal Ternana con l'obiettivo di conquistare la prima vittoria e lasciare l'ultimo posto in classifica.

Femminile. Nuova trasferta per l'Athena Sassari che in Serie A sfida domenica il Città di Falconara. Nel girone A di A2, il Cus Cagliari attende in casa l'Academy Torino, mentre il Santu Predu riceve il Pero. Impegno esterno contro il Bagnolo per l'Arzachena. Nel girone B, la Mediterranea seconda in classifica non vuole fermarsi nella trasferta contro il Sabina Lazio. Stesso discorso per la Jasnagora terza che gioca a Sestu contro il Progetto Futsal.

