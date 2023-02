Battere i record degli altri atleti non è roba di tutti i giorni. Ancora di più lo è migliorare i primati siglati da se stessi. Ma Anna Conti non teme le sfide e, ancora una volta, ha dato dimostrazione del suo talento. Sabato scorso, in vasca lunga alla ‘’Swim MI Cup Night’’ all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, ha siglato due nuovi record sardi Assoluti sui 200 misti, con il tempo di 2’18’’97, e sui 100 dorso con il crono di 1’03’’68. La portacolori della Sport Full Time Sassari, oltre ad aver vinto i 200 misti e aver ottenuto il quarto posto sui 100 dorso, ha fatto suoi anche i 200 dorso in 2’17’’21 sfiorando il terzo primato in poco più di due ore.

Cosa si cela dietro questi risultati? Sacrificio, umiltà e una nuotata economica che dell'agilità fa il suo marchio di fabbrica. Sui 200 misti l'allieva di Ilario Ierace parte con un delfino controllato, consapevole di dover dosare le energie, a dorso – il suo stile prediletto – trova il ritmo giusto, a rana si distende in maniera fluida e a stile libero conserva gli oltre quattro secondi di vantaggio sulla seconda. Sui 100 dorso sono pochi i ragionamenti da fare: parte forte, transita in 30’’ a metà gara, e nel finale resiste tenacemente alla fatica. Sui 200 dorso la sua è una prova in progressione, la stanchezza si sente sulle gambe ma la Conti tira fuori dal cilindro una vasca finale in netta progressione che le consente di vincere.

Per lei, altri due record che si aggiungono a quelli siglati in vasca corta nella piscina di Lu Fangazzu a Sassari il 4 e il 5 febbraio sui 50 e 100 dorso e sui 200 misti. «Il nostro obiettivo era confrontarci con atlete di livello nazionale e fare un buon allenamento», il commento del tecnico Ilario Ierace, «oltre a volerci cimentare in vasca da 50 in vista delle gare più importanti della stagione. Anna è stata brava a gestire bene le forze, nuotando da protagonista in ogni prova. Il prossimo appuntamento sarà a Sassari il 25 e il 26 febbraio per la quinta prova tempi». Alla ‘’Swim MI Cup Night’’ era presente, sempre per la Sport Full Time Sassari, Enrico Puxeddu che ha colto due bei quinti posti sui 100 e 200 rana in 1’04’’57 e 2’24’’56.

