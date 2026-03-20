In Eccellenza il giudice sportivo ha squalifcato per due giornate Samuele Spano del Tempio impegnato per un posto nei playoff. Una perdita pesante per la società gallurese. Una giornata di squalifica invece per Rossato Yanagu Gabriel Kazu (Lanusei), Ferrareis Andre Luiz (Tortolì), Demurtas Alessio (Nuorese), Edosomwan Owen (Santa Teresa Gallura) e Fadda Massimo (Taloro Gavoi). Un turno di stop per somma di ammonizioni, anche per Aiana Marco (Tortolì), Mauro Alessandro (Calangianus), Melis Luca (Ferrini Cagliari), Carlander Reuterfe Nicolas e Nunes Correia Generoso Julio (entrambi del Santa Teresa Gallura), oltre a Cossu Matteo (Taloro Gavoi) e Malesa Jacopo (Tempio).

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