Due recuperi giovedì nel Girone A di Promozione, ma è stravolto il programma dei prossimi giorni. Il 6 gennaio si giocano, entrambe alle 15, Atletico Cagliari-Quartu 2000 (al "Polese") per l'ottava giornata e Villamassargia-Gonnosfanadiga per la decima.

I rinvii. Dallo stesso girone, il giorno dell'Epifania, doveva disputarsi anche il recupero di Fermassenti-Andromeda, ma su richiesta della società ospite dovuta ai contagi è stata rinviata. Per lo stesso motivo non si giocheranno Tonara-Samugheo (Girone B) sabato e domenica Andromeda-La Palma (A), Tortolì-Ozierese (B) e Calangianus-Thiesi (C). Nel weekend prenderanno il via le gare di ritorno dei tre gironi.

