Dopo la fiera del cavallo, “su Dominariu” di Laconi è stato ancora il teatro di una importante manifestazione ippica regionale con la quarta tappa della coppa Sardegna di endurance equestre, organizzata dalla asd Karalis Horses e dall’associazione Ippica Laconese.

I cavalieri isolani si sono cimentati nelle categorie cen b, gara di velocità di 81km e due categorie di regolarità con velocità media prestabilita: cen a di 54 km e la debuttanti di 27km. Il territorio laconese è risultato adatto anche per le categorie under 14 dove è stato costruito un anello privo di attraversamenti e in totale sicurezza per i giovani cavalieri.

L’endurance equestre è la disciplina più affascinante nel panorama degli sport equestri, nonché la seconda per numero di praticanti dietro solo al salto agli ostacoli: cavalli e cavalieri si cimentano in gare di regolarità o velocità a seconda delle qualifiche ottenute, su distanze che vanno dai 30km ai 160km. I cavalli, sottoposti ad attenti controlli veterinari, proseguono la competizione solo se le condizioni fisico–metaboliche sono ottimali.

