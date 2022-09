Programma rivoluzionato per la quarta giornata di Serie D, complici le elezioni. Per evitare la contemporaneità con il voto la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di non far giocare nessuna partita domenica, spostando il turno di campionato a mercoledì 28 settembre. Un infrasettimanale in più che però tre sarde su quattro eviteranno, perché nel Girone G COS Sarrabus Ogliastra-Atletico Uri e Real Monterotondo Scalo-Arzachena sono state anticipate a domani.

Gli anticipi di domani. Derby sardo a Tertenia, che prenderà il via alle 16: la squadra di Francesco Loi è reduce dal bel successo per 0-3 sulla Vis Artena, mentre i giallorossi di Massimiliano Paba sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato (due 1-1 in casa e sconfitta per 1-0 ad Aprilia). Trasferta nel Lazio per l'Arzachena, seconda a -1 dal Pomezia capolista a quota 7: biancoverdi ospiti alle 15 del Real Monterotondo Scalo, formazione a pari punti.

Sfida slittata. L'unica squadra sarda che segue il nuovo calendario e non scenderà in campo questo weekend è l'Ilva, peraltro l'unica imbattuta delle quattro isolane. La formazione guidata da Aldo Gardini riceverà mercoledì a La Maddalena la Palmese per continuare il suo inizio positivo: ha cominciato il campionato, al ritorno in Serie D dopo ventisei anni, coi pareggi per 1-1 con l'Atletico Uri e 0-0 con la Casertana, vincendo poi domenica scorsa 1-2 in casa dell'Angri.

