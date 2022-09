Mercoledì in campo per l'Eccellenza, con alle 16 la sesta giornata ossia il secondo turno infrasettimanale della stagione. Il big match è quello del "Lixius" fra Lanusei e Latte Dolce, sfida fra due delle squadre che negli scorsi anni erano in Serie D. I biancorossoverdi hanno da riscattare la prima sconfitta in campionato, quella sempre in casa domenica con la Tharros (1-2), i sassaresi invece sono la prima inseguitrice del Budoni a -2 e hanno vinto quattro partite su cinque (l'unico pareggio 2-2 col Sant'Elena alla seconda giornata). La capolista riceve a Torpè il Bosa, che domenica ha osservato il turno di riposo, e cerca il sesto successo in altrettante giornate. Nei galluresi torna in panchina l'allenatore Raffaele Cerbone, reduce da squalifica. Altra partita di cartello è Tharros-Ferrini, che prenderà il via alle 17: la neopromossa ha fin qui alternato vittorie (tre) e sconfitte (due), i cagliaritani sono terzi a -4 e con la miglior difesa, due gol subiti. Negli ospiti non ci sarà per infortunio l'attaccante Gianluca Podda.

Le altre. Alle 17 calcio d'inizio anche per Taloro-Calangianus, coi gavoesi che vincendo domenica a Ossi si sono inseriti nella zona alta della classifica. L'Ossese, di contro, cerca il rilancio ad Arbus. Per il Sant'Elena, che a oggi ha vinto solo a tavolino col San Teodoro, c'è il match a Serdiana contro la Villacidrese di Ryduan Palermo, uno dei due capocannonieri con cinque gol. L'altro è Danilo Ruzzittu del San Teodoro, che riceve il Ghilarza: nei padroni di casa diversi squalificati per le espulsioni di Frisciata, Molino e Piemonte domenica a Villacidro. Dopo un inizio altalenante il Carbonia prova a dare continuità ospitano il Li Punti, stesso discorso per l'Iglesias che gioca in casa col Monastir fin qui fermo a un solo punto. Riposa la Nuorese.

