Sud. Si è partiti con l’anticipo del giovedì che ha visto La Casa del Sorriso imporsi sul campo del Condor Monserrato per 44-48. Padroni di casa avanti nei primi 20’ di gioco (31-25), prima del rientro (41 pari al 30’) e del sorpasso ospite nel corso degli ultimi 10’. Vittoria in trasferta anche per il Serramanna che si impone con ampio margine a Marrubiu per 55-80. Secondo successo in altrettante gare per il Carloforte, vittorioso contro il Cagliari Basket (71-57 il finale), dopo 40’ di gioco sempre condotti nel punteggio. Miglior realizzatore della gara è Ferraro, del Carloforte, con 20 punti. Infine, nel girone meridionale, netta vittoria del Cus Cagliari contro il Carbonia, per 76-31. In campo oggi Il Gabbiano contro il Settimo (ore 20), mentre sono state rinviate Antonianum-Primavera, Genneruxi-Azzurra e Iglesias-Beta.

Nord. Nel girone A il Sennori porta a casa i 2 punti contro l’Olimpia Olbia, battuta per 74-62, e conquista la vetta solitaria. Sennoresi avanti sin dalle prime battute di gioco, con il vantaggio che raggiunge anche il +25 a fine terzo quarto (63-38 al 30’). Top scorer, tra i padroni di casa, è Presta con 16 punti. Vince e convince anche la Virtus Olbia, per 84-37 contro la Nova Pallacanestro La Maddalena. Colpo esterno dell’Arzachena, sul parquet dell’Accademia Olmedo (59-65), grazie anche ai 23 punti firmati da Paoli. Infine, la Mercede Alghero ha la meglio sulla Masters Sassari per 80-74. Nel girone B rimangono in testa Dinamo 2000 Sassari e Shardana. I primi battono il CMB Porto Torres per 52-46, mentre lo Shardana si impone, con 27 punti di Manca, per 85-65 contro il Ghilarza. Infine, netta vittoria esterna del Macomer 2.0, sul parquet della Ichnos Nuoro, per 46-82. Nelle fila ospiti da segnalare i 27 punti realizzati da Piredda. Rinviata al prossimo 30 novembre la sfida tra Pallacanestro Nuoro e S. Elene.

