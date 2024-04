È il Basket Mogoro la seconda finalista del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Raggiunge Carloforte che, in finale, avrà dalla sua il fattore campo nell’eventuale “bella”. Intanto, entrambe si godono la promozione in Divisione Regionale 1.

Spirito Sportivo-Basket Mogoro. Nella trasferta cagliaritana i mogoresi espugnano il parquet dello Spirito Sportivo per 57-59. Avvio in favore dei padroni di casa, che chiudono all’intervallo sul +5 (36-31). Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Giacomo Orrù cambia marcia ed effettua il sorpasso sul 46-50 del 30’. Nell’ultima frazione Pia e compagni gestiscono la situazione e portano a casa il pass per la finale. Miglior realizzatore della gara è Claudio Piras, con 25 punti.

I tabellini.

Spirito Sportivo Cagliari - Basket Mogoro 57-59

Spirito Sportivo: Murru 6, Sechi 3, Pisanu, Ruvioli 4, Chessa 4, Garau 15, Stara 6, Fancello 4, Picciau E. 3, Matta 9, Picciau F. 1, Quartu 2. Allenatore Goddi.

Mogoro: Piras C. 25, Uccheddu 3, Pianu, Pia 7, Cirronis, Lilliu 6, Peddis 2, Cancedda, Montisci, Fatteri A. 2, Frau, Piras F. 14. Allenatore Orrù.

Arbitri: Massimo Zara e Massimo Atzeni.

Parziali: 18-15; 36-31; 46-50; 57-59.

Finale. Dopo aver ottenuto la promozione in Divisione Regionale 1, Carloforte e Mogoro si sfideranno nell’ultimo turno del girone Sud (la serie dovrebbe iniziare sabato 11 maggio) per decretare chi andrà poi a giocarsi la finale regionale contro la vincente del Girone Nord.

Coppa Primavera. Al via anche la seconda fase tra le perdenti dei Quarti di Finale. In attesa di Sinnai-Condor, in programma oggi alle 20.30, da segnalare la vittoria esterna del Basket Quartu contro il Poetto Gruppo Ena (63-74).

Fase playout. Terza giornata che vede il successo dell’Assemini sul campo del Beta per 58-66. Larga vittoria, invece, del Carbonia contro la Polisportiva Primavera (76-47). Stasera, infine, si scende in campo per Marrubiu-Genneruxi, alle 21.

Nord. Ultimi recuperi in attesa della definizione della griglia playoff. Nell’ultimo weekend si è giocata la partita tra Sap Alghero e Basket 90 Masters, con il successo dei sassaresi per 64-66. Oggi in campo Sant’Elene-Santa Croce. Playoff che dovrebbero partire il prossimo weekend.

