Continua a regalare motivi di interesse il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud la corsa per il primo posto è apertissima, mentre al Nord si è chiusa la seconda fase e ora si attendono i playoff.

Sud. In attesa del posticipo che vedrà impegnata l’Azzurra Oristano, seconda, contro il Beta, cade la capolista Serramanna, sul parquet del Cus Cagliari (65-56). Padroni di casa che guidano il punteggio nel corso dei 40’. Il primo allungo all’intervallo, sul 37-31, ma la risposta ospite del terzo quarto si concretizza fino al -1 del 30’ (48-47). Negli ultimi 10’ la formazione universitaria aumenta nuovamente il ritmo e chiude sul +9 finale. Miglior realizzatore della gara è Spingola, del CUS, con 21 punti. Cus Cagliari che con i 2 punti conquistati sale al terzo posto, Serramanna sempre in testa con 2 punti di vantaggio sull’Azzurra, ma con una partita in più giocata. Tra le formazioni di alta classifica, largo successo del Condor Monserrato, sull’ostico campo della Primavera Gonnosfanadiga, per 35-64. Condor sul +13 già all’intervallo (19-32 al 20’), prima del break che chiude definitivamente la sfida in avvio di ripresa. Tra i monserratini è Locci il migliore, con 10 punti. Vittoria casalinga del Carloforte, contro Marrubiu, per 59-51. Grande equilibrio fino al 30’ (36-35 a fine terzo quarto), con i padroni di casa che effettuano in break finale nell’ultima frazione. Tra i carlofortini Ferraro sigla 15 punti. Infine, ottava vittoria stagionale del Settimo, contro Carbonia (66-60). I padroni di casa guidano la gara nel corso dei 40’, fino al +17 del 30’ (54-37). Nel finale gli ospiti cercano di riavvicinarsi, ma non impattano. Top scorer del match è Unali, del Settimo, con 15 punti. Tra le partite di giornata, si disputeranno nei prossimi giorni Antonianum-Genneruxi, Il Gabbiano-Cagliari Basket, Iglesias-La Casa del Sorriso e Beta Azzurra Oristano.

Nord. Con le partite dello scorso weekend si è chiusa la seconda fase nei due gironi. Nel girone Verde, vincono le due battistrada Mercede Alghero e Sennori, che chiudono appaiate in classifica, con 22 punti. La Mercede si impone in trasferta, sul campo della S. Elene, per 64-81. Sennori, invece, vince tra le mura di casa con il punteggio di 72-64 contro il Macomer 2.0. Infine, colpo esterno dello Shardana, grazie al 77-83 sul campo dell’Olimpia Olbia (tra i sassaresi Manca e Mattu sono i migliori con 20 punti messi a segno). Si giocherà giovedì, invece, Masters Sassari-Dinamo 2000. Nel girone Azzurro, nessun problema per la capolista Virtus Olbia che batte il Ghilarza per 81-51. Olbiesi trascinati dai 38 punti segnati da Marogna. Nelle altre gare in programma, l’Arzachena batte la Ichnos Nuoro per 76-53, mentre il CMB Porto Torres espugna il campo della Nova Pallacanestro con il punteggio di 45-72.

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