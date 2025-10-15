Doppio impegno infrasettimanale nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Ieri sera, infatti, si è disputato un recupero della prima giornata e un posticipo della seconda.

Nel recupero, vittoria della Santa Croce Olbia che si impone dopo un tempo supplementare contro il Cus Sassari per 88-86. Per gli olbiesi è la seconda vittoria, in due gare disputate, che vale anche la momentanea vetta alla classifica, in compagnia del terzetto composto da Elmas, Astro e Cus Cagliari. Sfida molto equilibrata, con i padroni di casa che comandano il punteggio senza mai raggiungere un ampio margine (24-21 al 10’ e 49-44 al 20’). Nel terzo quarto il Cus Sassari riesce a ricucire, fino al pareggio del 30’ (64 pari). Punto a punto anche gli ultimi 10’, che si chiudono sul 78-78. Nei 5’ di overtime i padroni di casa si portano avanti e riescono a spuntarla, chiudendo sul +2 finale. Spicca la prestazione di Lizzeri, della Santa Croce, autore di 35 punti.

Nel posticipo arriva la vittoria del Sinnai, per 57-48, contro Assemini. Per la compagine allenata da Sebastiano Nurra arriva così la prima vittoria stagionale. Gli asseminesi, invece, devono rimandare l’appuntamento con i primi 2 punti. Nella contesa tra neo-promosse tendono a prevalere le difese, lo dimostra anche il punteggio basso, con i padroni di casa che si portano sopra la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (35-23 al 20’). Nella ripresa arriva la reazione del quintetto ospite, che accorcia il divario fino al -6 del 30’ (40-34). Negli ultimi 10’ è Sinnai a dettare il ritmo, allungando fino al +9 del 40’. Migliori realizzatori della gara sono Spettu e Carrucciu, del Sinnai, con 11 punti.

Nel weekend si tornerà in campo per la terza giornata di andata.

