Torna oggi la Coppa Italia di calcio regionale. In programma alle ore 16 i quarti di finale di Eccellenza: Atletico Uri-Buddusò, Iglesias-Ferrini Cagliari, Tempio-Santa Teresa e Villasimius-Nuorese. Tutte gare attese che vedono in campo anche le prime della classifica del campionato. Il Tempio è sicuramente favorito sul Santa Teresa che in campionato non ha ancora trovato i giusti equilibri. Il Tempio, secondo in classifica, punta a far bene anche in Coppa, un torneo che, bisogna ricordarlo, può garantire anche un posto in Serie D. Tanti anni fa, l'obiettivo era stato centrato dal Castelsardo che, poi, sotto la guida di Bernardo Mereu disputo buoni campionato di interregionale. E' grande l'attesa a Villasimius per l'arrivo della Nuorese: uno scontro aperto ad ogni risultato, con lo spettacolo assicurato da due grandi squadre. L'Atletico Uri cerca il successo sul Buddusò anche per confermare il successo di domenica in campionato. La Ferrini affronta una Iglesias in gran forma, finora protagonista in campionato.

Sempre oggi, 15 ottobre, si giocano gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Alle 16 Alghero-Bosa, Coghinas-Arzachena, Li Punti-Usinese, Selargius-Castiadas, Terralba-Arborea, Uta-Guspini, alle 18 Samugheo-Tonara e alle 18.30 Bonorva-Ozierese. Le gare di ritorno il 29 ottobre.

© Riproduzione riservata