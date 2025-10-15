Saranno oltre 300 gli atleti che parteciperanno per una settimana, ad Arzachena-La Conia, da sabato 18 a sabato 25 ottobre al Campionato Europeo Youth & Junior IQFoil, giungendo nel comune smeraldino da ben 28 nazioni del continente europeo. Un appuntamento sportivo di grande rilievo questo del campionato IQFoil Youth & Junio, che si svolge per la prima volta nel Nord Sardegna. La spettacolarità del campo di regata - scrive il Club Nautico di Arzachena che organizza la manifestazione - ha già attratto molte squadre per gli allenamenti nei giorni scorsi, confermando lo sport come strumento di promozione della nostra destinazione. Anche gli atleti arzachenesi saranno impegnati nella gara, motivo in più per assistere alla competizione. La cerimonia inaugurale, con sfilata degli atleti sul lungomare di Cannigione, avrà luogo sabato 18 ottobre, alle 17:00, con partenza da Riva Azzurra. L’evento è promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni.

© Riproduzione riservata