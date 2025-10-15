Quasi un derby in famiglia quello che domani a Sarajevo vedrà l'Italia affrontare la Polonia per i quarti di finale dei Campionati Europei di basket in carrozzina. Nella formazione polacca gioca infatti Dominik Mosler, compagno di squadra nella Dinamo Lab Sassari di Enrico Ghione, Giulio Maria Papi e Driss Said.

La formazione azzurra ha chiuso al secondo posto il Girone B con 4 successi in cinque gare, l'ultimo contro la nazionale israeliana per 84 a 49.

“Vogliamo dimostrare di aver imparato dagli errori del passato e affronteremo la Polonia con la giusta attitudine”, aggiunge il capitano Giulio Maria Papi, autore di 7 punti e 6 rimbalzi in poco più di 15 minuti; “Dopo la vittoria non brillante contro l’Olanda ci siamo parlati molto e abbiamo alzato il livello. Ora vogliamo andare avanti e migliorare ancora”.

