Ci saranno anche 4 oristanesi, questo pomeriggio, impegnate nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione di calcio.

Tra le sfide in programma spicca il derby tra Terralba e Arborea. Il calcio d’inizio è previsto alle 16. Le due formazioni si sono già affrontate lo scorso 21 settembre, in occasione della seconda giornata di andata del girone A. Allora vinsero i terralbesi, per 1-0, grazie ad una rete di Corda nella seconda parte della ripresa. Stasera la rivincita, sempre al “Remigio Corda” di Terralba. Entrambe le squadre hanno il morale alto: sono reduci, infatti, da una fondamentale vittoria nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Atletico Cagliari (1-0) e Cannonau Jerzu (2-3).

Alla stessa ora il Bosa scenderà in campo ad Alghero. Sarà l’incrocio tra la capolista (Alghero) e la seconda forza del girone B (il Bosa). C’è un precedente in stagione: nella prima giornata, infatti, l’Alghero si impose sul terreno di gioco bosano (2-5) portando a casa la prima dei 6 successi stagionali, in altrettante gare. Dopo la sconfitta dell’esordio anche il Bosa ha cominciato a macinare punti, collezionando 5 vittorie di fila.

Alle 18, infine, in campo il Samugheo, che ospiterà il Tonara. L’undici allenato da Giorgio Ferraro, dopo aver superato il primo turno battendo il Ghilarza, sarà l’occasione per riscattare la sconfitta di domenica scorsa in casa dell’Uta.

Il ritorno, a campi invertiti, è previsto per il prossimo 29 ottobre.

