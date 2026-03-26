Colpo esterno dell’Astro nel recupero della prima giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

Il quintetto allenato da Carlo Zedda, infatti, si impone per 64-72 sul campo del Sinnai e consolida la quarta posizione in classifica. La partita disputata ieri sera ha visto la formazione ospite partire con il piede giusto e allungare sopra la doppia cifra già all’intervallo (23-35 al 20’). I padroni di casa rientrano dal riposo lungo con un approccio diverso e riescono ad accorciare fino al -2 (53-55). Nel corso degli ultimi 10’, però, l’Astro riprende in mano la situazione, allunga nuovamente sulla formazione avversaria, chiude sul +8 finale, portando a casa la vittoria. Con questi 2 punti i cagliaritani salgono a quota 30 in classifica, consolidando il quarto posto, tenendo così a distanza le inseguitrici. Sinnai, invece, rimane in undicesima posizione, con 18 punti all’attivo.

Nel prossimo turno, che inizierà sabato, l’Astro andrà a far visita al Genneruxi, mentre il Sinnai ospiterà il San Sperate, in uno scontro diretto per uno degli ultimi posti playoff. Entrambe le partite saranno alle 18.

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