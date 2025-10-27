Il Cus Cagliari vince, approfitta della contemporanea sconfitta dell’Astro Cagliari e rimane da sola in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket con 8 punti.

Vetta solitaria. Il quintetto allenato da Marco Benucci vince sul parquet del Sinnai per 62-66 e fa poker di successi in altrettante gare disputate. Dopo un avvio favorevole agli universitari (11-18 al 10’) i padroni di casa trovano ritmo e ribaltano la situazione prima dell’intervallo (36-33 al 20’). Controsorpasso ospite nel terzo quarto (46-50 al 30’), prima del rush finale che premia la capolista con il + 4 del 40’. Top scorer della gara è Graviano, autore di 25 punti.

Quartetto all’inseguimento. Astro raggiunta in seconda posizione da Elmas, CMB Porto Torres e Genneruxi. È il San Sperate a condannare il quintetto allenato da Carlo Zedda al primo stop stagionale (84-77). Dopo l’equilibrio iniziale (26-27 al 10’), i padroni di casa allungano nel secondo quarto (54-45 al 20’). Vantaggio mantenuto quasi inalterato in avvio di ripresa (68-61 al 30’) e gestito fino alla sirena finale. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino chiude con ben 5 giocatori in doppia cifra (Oppo il migliore con 19 punti), anche se il migliore è Serra, dell’Astro, con 22 punti. Vince Elmas, in casa, contro la Sap Alghero, per 69-62. Padroni di casa sempre avanti nel corso dei 40’ di gioco (16-10 al 10’ e 39-35 al 20’), raggiungendo la doppia cifra di vantaggio solamente al 30’ (61-51). Negli ultimi 10’ la Sap cerca di ricucire, fermandosi al -7 finale. Da segnalare, nell’Elmas, i 20 punti di Simbula. Colpo esterno del CMB Porto Torres, sul parquet della Santa Croce Olbia, per 66-74. Avvio bruciante degli ospiti (7-26 al 10’), prima della rimonta olbiese culminata sul -2 del 20’ (33-35). CMB Porto Torres che tiene il margine di vantaggio nel terzo quarto (47-50 al 30’) prima del break decisivo finale. Miglior realizzatore della gara è Sahud, del CMB, con 24 punti. Grazie ad un ottimo ultimo quarto, il Genneruxi supera la Ferrini Quartu per 64-52. Quartesi che guidano per 30’ di gioco (10-18 al 10’, 27-29 al 20’ e 42-46 al 30’) prima del break dei padroni di casa nel corso degli ultimi 10’. Nel Genneruxi spiccano i 16 punti finali di Argiolas.

Le altre. Infine, successi in trasferta per Assemini e Atletico Cagliari. Gli asseminesi espugnano Mogoro con il punteggio di 60-66. Ai padroni di casa non bastano i 17 punti firmati da Pani. I cagliaritani, invece, tornano dall’impegno in casa del Cus Sassari vittoriosi per 52-58. Per Assemini e Atletico è la seconda vittoria stagionale.

© Riproduzione riservata