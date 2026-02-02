Il TT Sassari vince 3-1 il derby con il Santa Tecla Nulvi e si riprende il primo posto in A1 maschile a braccetto con la Bagnolese. Nulvi, ultimo in classifica, ha spaventato i campioni d’Italia sin dalla prima partita quando il russo Fedotov ha battuto l’ungherese Lakatos al quinto set (14-12 al quarto match point). Significativa la rimonta nel terzo set, da 2-7 e 7-10 a 12-10. Andrea Puppo rimette la partita in parità battendo Koldas, poi c’è il derby in casa Cappuccio, Marco (Sassari) attualmente numero 7 d’Italia contro Costantino (Nulvi), numero uno esattamente un anno fa. Vince Marco 3-1, ma resta scolpita la rimonta di Costantino nel quarto set, quando sotto 4-10 ha annullato sette match point cedendo 13-11. Chiude Puppo in quattro set su Fedotov, e protagonista di un’altra rimonta nel terzo set risalendo dal 7-10 sino a 14-12.

Serie A1 femminile

La prima di ritorno si è conclusa con il derby vinto dal Norbello sul Quattro Mori per 3-0. Vittoria che vale il secondo posto a fianco del TT Sassari, per entrambe i playoff sembrano in sicurezza. Non così per la squadra cagliaritana che ha alle spalle il Sud Tirol, distante quattro punti. Apre Anastasiia Kolish che inizialmente soffre Miriam Carnovale che cede al quarto set. Anche Hana Matelova tarda, e perde, un set prima di prendere le misure a Ma Hengyu e vincere al quarto. Tan Wenling e Tania Plaian regalano spettacolo, la rumena è in vantaggio ma l’italo cinese del Norbello rimonta e vince in volata, 11-9, al quinto set.

Serie A2 maschile

Il Quattro Mori vince 4-1 a Pieve Emanuele e resta a ridosso delle prime. Non senza fatica. Come nella prima partita quando Kuznetsov rimonta e batte Mascagni al quinto set. Nessun problema per Bhanja e Poma su Bobrov e Spinicchia, la partita si allunga quando Martinalli perde 3-1 con Bobrov. Poma ha qualche problema con Mascagni, ma al quinto set mette le cose in chiaro e chiude 11-4.

Ancora rimaneggiato, il Norbello perde in casa 4-1 con il TT Silver Lining. Punto di Galvano su Ragni, e sconfitte di Nunez con Ecseki e Ragni, e Simon con Lotifjanaradi ed Ecseki.

