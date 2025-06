Dopo undici stagioni consecutive, l’Hermaea Olbia non parteciperà al campionato di A2 femminile di volley. Il club che ha vinto l’ultima Pool Salvezza col record di punti (41), guadagnandosi sul campo un altro anno in cadetteria, va, infatti, verso il forfait.

Manca l’ufficialità, che non arriverà, secondo fonti interne, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione, il 3 luglio, ma pare ormai certo che il sodalizio gallurese rinuncerà alla A2, per ripartire dal settore giovanile.

Alla base della decisione ci sarebbe l’insostenibilità economico-finanziaria di un’altra stagione in A2, anche se in molti nell’ambiente sperano in un ripensamento e nella presentazione last minute della domanda di iscrizione.

