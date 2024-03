Tra recuperi e turni playoff, sono 3 gli impegni infrasettimanali in programma oggi nel panorama cestistico sardo.

Serie B Femminile. Si recupera oggi il big match della decima giornata del girone di ritorno tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. Palla a due alle 20.30 (arbitreranno Massimo Zara di Oristano e Emmylou Mura di Selargius) per una sfida che ha una grande storia, promette spettacolo e rappresenta un buon banco di prova in vista degli imminenti playoff. Il risultato non cambierà la situazione in classifica, con le posizioni blindate: sono 4, infatti, i punti che separano virtussine (prime) e universitarie (seconde), con il solo recupero da giocare. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico punta al “percorso netto” in regular season, incassando la 20sima vittoria stagionale. Per quello guidato da Federico Xaxa l’obiettivo è il colpaccio esterno che darebbe grande morale in vista degli imminenti playoff. All’andata la Virtus espugnò il palaCus per 52-55.

Divisione Regionale 2. Nell’ottavo di finale, dei gironi Sud, disputato ieri, colpo esterno dell’Assemini in casa del Sinnai (65-71). Fattore campo ribaltato, al termine di 40’ di gioco vissuti sulle ali dell’equilibrio. Padroni di casa avanti al 10’ (19-17). Vantaggio invariato al 20’ (39-37) e al 30’ (52-50). È nell’ultima frazione che il quintetto allenato da Tonio Canalis si porta avanti, grazie ai tiri liberi segnati da Vacca nel finale. Assemini trascinato dai 20 punti siglati da Frau. Gara 2 in programma domenica, a campi inversi, alle 19. Stasera le ultime due gare 1 degli ottavi. Alle 20.30 il Jolly Dolianova attende la visita del Serramanna, mentre alle 21 la Primavera ospita il Basket Poetto Gruppo Ena.

