Il mondo della danza sportiva internazionale parla sardo e ha il volto radioso di Giulia Cinus. La giovane talentuosa di Assemini, appena quindicenne, sta scrivendo pagine indelebili nel firmamento del Solo Latin, confermandosi come una delle promesse più brillanti della categoria Under 16.

L’ultimo straordinario successo è arrivato pochi giorni fa, quando Giulia si è laureata Campionessa Europea, dominando la scena nella classe più alta della disciplina. Un traguardo che non arriva per caso, ma che corona una stagione perfetta, iniziata già nel dicembre 2025 con lo storico piazzamento tra le finaliste al Solo World Championship, il campionato del mondo che ha visto sfidarsi le migliori atlete del pianeta.

Dietro questi movimenti tecnici impeccabili e un’espressività che incanta le giurie, c’è il lavoro meticoloso svolto presso la scuola Asd Amèlie Danza di Terralba. Sotto la guida esperta dei maestri Fabio Obino ed Elena Melis, Giulia ha saputo affinare il proprio stile, trasformando il sacrificio quotidiano in un’ascesa inarrestabile.

Ma per la stella di Assemini non è ancora tempo di riposare. Il mirino è già puntato sui prossimi, prestigiosi impegni: i Campionati Italiani, dove difenderà il prestigio del vivaio sardo, e l’iconico appuntamento con The Open World a Blackpool, il tempio della danza mondiale. Con il titolo europeo in bacheca e il sogno iridato nel cuore, Giulia Cinus si prepara a calcare i palcoscenici più ambiti, portando la Sardegna sul tetto del mondo.

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